Canadá e UE discutem relações comerciais

"O Canadá e a Europa são parceiros fortes e fiáveis. Numa economia global em constante mudança, isto é mais importante do que nunca", disse Carney.

"Estamos prontos para garantir novas oportunidades de comércio transatlântico juntos", acrescentou o chefe do governo canadiano, na rede social X.

Carney, que descreveu a conversa como excelente, disse que falou com Von der Leyen sobre o plano de rearmamento europeu e "o papel do Canadá no reforço da defesa nacional e internacional".

"Perante as ameaças globais, o Canadá está à altura da ocasião: garantindo novos equipamentos militares e trabalhando com os seus aliados para garantir a nossa segurança", concluiu o primeiro-ministro.

As declarações surgiram depois do antecessor, Justin Trudeau, ter participado na cimeira de líderes europeus sobre a Ucrânia, realizada em Londres para apoiar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, após um confronto verbal na Casa Branca com o homólogo norte-americano Donald Trump.

O Canadá e a União Europeia têm-se aproximado face à turbulência nas relações transatlânticas provocada pela mudança de posição de Trump em relação à Ucrânia e em questões comerciais, incluindo a implementação de tarifas.