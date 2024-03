Canadá financia projetos de desenvolvimento em Moçambique com 44,6 milhões de euros

Hussen reuniu-se nos últimos dias com vários dirigentes moçambicanos para definir as "prioridades de cooperação", incluindo projetos de igualdade de género e de apoio a empoderamento feminino, explicou fonte da Embaixada canadiana em Maputo.

O ministro avançou que o Canadá apoia em todo o mundo cerca de 2.900 organizações de defesa dos direitos das mulheres, "mais de 50 das quais estão em Moçambique".

"Já foi dito antes, mas é preciso repetir: investir nos direitos das mulheres e na igualdade de género não é apenas a coisa certa a fazer, é também a coisa inteligente a fazer. Há evidências inegáveis de que garantir que as mulheres e as raparigas possam atingir o seu potencial máximo é a melhor forma de reduzir a pobreza, promover a inclusão e construir economias mais fortes e verdes", apontou Ahmed Hussen, durante a visita a Maputo.

"O Canadá reconhece que as mulheres e as meninas devem sempre ter o direito de tomar decisões sobre os seus corpos, as suas famílias e os seus futuros. O Canadá continua empenhado em apoiar Moçambique nos seus esforços para promover a igualdade de género e construir comunidades prósperas, inclusivas e pacíficas", acrescentou.

O Canadá é um dos maiores financiadores internacionais a Moçambique e Hussen anunciou um novo pacote financeiro de apoio no valor de 65,8 milhões de dólares canadianos (44,6 milhões de euros) para "apoiar iniciativas lideradas" pelo país africano.

Os projetos a financiar, entre outros, envolvem a melhoria do acesso a saúde sexual, reprodutiva e materna, e a promoção dos direitos das raparigas, adolescentes e mulheres na província de Inhambane, sul de Moçambique, em conjunto com a Universidade Saskatchewan.