Canadá promete retaliar a tarifas dos EUA

"Estamos a consultar os nossos parceiros internacionais enquanto trabalhamos nos detalhes. A nossa resposta será clara e calibrada", acrescentou Champagne, numa breve declaração publicada nas redes sociais na noite de segunda-feira.

As tarifas entrarão em vigor a 1 de março.

Cerca de 58% de todo o alumínio que os EUA compram no estrangeiro provém do Canadá, que é também responsável por 23% de todas as importações norte-americanas de aço. No sentido contrário, 40% das importações de aço canadianas são provenientes dos EUA.

A Associação de Produtores de Aço do Canadá alertou que as tarifas vão significar a perda de centenas de empregos.

Champagne foi o único membro do governo canadiano a reagir depois do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter assinado a ordem executiva que impõe estas tarifas.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, está na Europa para participar numa reunião sobre inteligência artificial em Paris e depois assistir à cimeira de líderes UE-Canadá em Bruxelas.

Na capital francesa, Trudeau não quis comentar as tarifas.