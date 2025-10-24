Canadá retira anúncio de TV que levou Trump a romper negociações comerciais 

Doug Ford, chefe do governo do Ontário afirmou que a decisão de suspender a campanha, a partir de segunda-feira, foi tomada após discussões com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, para "permitir o retomar das negociações comerciais".

Trump decidiu hoje cessar, com efeito imediato, as negociações comerciais com o Canadá, acusando Otava de distorcer as palavras do antecessor Ronald Reagan, numa campanha publicitária contra o aumento de tarifas entre os dois países.

Antes da inesperada declaração, um acordo comercial entre Otava e Washington sobre o aço, o alumínio e a energia parecia provável, de acordo com o jornal canadiano Globe and Mail, antes do encontro previsto entre Carney e Trump durante a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), no final do mês.

Na rede social X, Ford adiantou que o anúncio ainda irá para o ar nos Estados Unidos este fim de semana, principalmente durante os dois primeiros jogos da final do Campeonato de Basebol, que tradicionalmente geram uma grande audiência.