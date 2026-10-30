Canadá sublinha interesse em tornar-se "membro associado" da União Europeia

A afirmação de Carney deu sequência às declarações de apoio ao aprofundamento das relações entre o bloco e o Canadá, com recurso à mesma expressão, proferidas também esta quinta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Primeiro Von der Leyen, depois Costa e, por fim, o próprio Mark Carney, defenderam publicamente a ideia no primeiro de dois dias da cimeira bilateral, que hoje chega ao fim.

"Estamos a forjar uma nova aliança, uma aliança para o futuro, com o Canadá como membro associado", afirmou Carney antes de participar, em Montreal, numa mesa redonda com empresários canadianos e europeus.

Von der Leyen foi ainda mais explícita ao salientar que o Canadá não pode tornar-se membro de pleno direito da UE por razões geográficas, mas que ambas as partes pretendem elevar a relação "ao nível mais elevado possível".

"É por isso que estamos a debater a ideia de o Canadá se tornar o primeiro membro associado da União Europeia", declarou.

Costa apoiou a proposta de Von der Leyen, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de, no final, se utilizar outra designação.

"A presidente Von der Leyen chegou mesmo a apresentar a ideia ousada de tornar o Canadá membro associado da União Europeia. Partilho da sua ambição", afirmou.

O termo "membro associado", que não existe no quadro da UE, continua a ser um dos pontos de atrito nas negociações entre os Vinte e Sete para finalizar a declaração conjunta da cimeira, que, segundo fontes a par das conversações consultadas pela agência EFE, conta com 46 pontos.

As fontes explicaram que a Alemanha se opõe a que a designação seja utilizada para o Canadá, pois considera que o conceito de membro associado deveria ser reservado à Ucrânia, enquanto a França recusa a expressão por considerar que Von der Leyen lançou a proposta sem consultar previamente os Estados-Membros, referiram as fontes.

Para além da discrepância "terminológica", uma das fontes sublinhou que "o essencial é a elevação substantiva da relação que resulta da cimeira, os projetos --- muitos deles já uma realidade --- para a concretizar e a comunidade de valores".

A nova aliança é fruto da transformação do panorama geopolítico e económico internacional, especialmente na fronteira sul do Canadá, onde o segundo mandato de Donald Trump revelou uns Estados Unidos mais interessados no protecionismo do que no multilateralismo.

O diagnóstico foi sublinhado esta quinta-feira pela ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Anita Anand, e pela alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas.

Anand salientou que o Canadá responde a essas mudanças reforçando alianças baseadas na "confiança, estabilidade e fiabilidade". "Isto não tem a ver com nenhum outro país; tem a ver connosco", afirmou a ministra.

Kallas concordou que a nova aliança "não é contra ninguém" e explicou que o atual contexto geopolítico obriga o Canadá e a Europa a identificar parceiros em quem possam confiar e a reduzir dependências potencialmente vulneráveis.

"Cada dependência, cada ligação que tenhas, certifica-te de que estás ligado a amigos, porque a outra parte também te pode fazer mal", advertiu a diplomata estoniana.