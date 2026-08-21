Canal do Panamá reduz trânsito diário de navios de 36 para 32 para enfrentar El Niño

A gestora da via marítima, por onde passa entre 3% e 5% do comércio mundial, informou em comunicado que a partir de 03 de setembro "o número de vagas diárias disponíveis nas eclusas Neopanamax [a ampliação] será ajustado para nove", de uma média de 10, "enquanto nas eclusas Panamax [as centenárias] serão de 25", o que totaliza 34 passagens diárias a partir dessa data.

A partir de 15 de setembro, "o número de vagas diárias disponíveis nas eclusas Panamax será ajustado para 23", o que somado às nove Neopanamax totaliza 32 passagens, adiantou a administração do canal que liga o Atlântico com o Pacífico e tem os Estados Unidos como principal utilizador.

O El Niño é um fenômeno climático global que surge de variações nos ventos e nas temperaturas da superfície do mar sobre o Oceano Pacífico tropical.

Com este fenómeno natural, que regressa a cada dois a sete anos, as águas de superfície no centro e no leste do oceano Pacífico equatorial aquecem, o que provoca durante meses alterações substanciais nos regimes de ventos, pressão e precipitações à escala global.

A seca severa este ano pode prolongar-se até 2027, segundo previsões.