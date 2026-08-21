Canal do Panamá reduz trânsito diário de navios de 36 para 32 para enfrentar El Niño

Canal do Panamá reduz trânsito diário de navios de 36 para 32 para enfrentar El Niño

A administração do Canal do Panamá anunciou que restringirá o tráfego diário de navios para 34 a partir de setembro, menos dois do que atualmente, além da redução da calagem já em vigor, devido à seca causada pelo fenómeno El Niño.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Aris Martinez - Reuters

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A gestora da via marítima, por onde passa entre 3% e 5% do comércio mundial, informou em comunicado que a partir de 03 de setembro "o número de vagas diárias disponíveis nas eclusas Neopanamax [a ampliação] será ajustado para nove", de uma média de 10, "enquanto nas eclusas Panamax [as centenárias] serão de 25", o que totaliza 34 passagens diárias a partir dessa data.

A partir de 15 de setembro, "o número de vagas diárias disponíveis nas eclusas Panamax será ajustado para 23", o que somado às nove Neopanamax totaliza 32 passagens, adiantou a administração do canal que liga o Atlântico com o Pacífico e tem os Estados Unidos como principal utilizador.

O El Niño é um fenômeno climático global que surge de variações nos ventos e nas temperaturas da superfície do mar sobre o Oceano Pacífico tropical.

Com este fenómeno natural, que regressa a cada dois a sete anos, as águas de superfície no centro e no leste do oceano Pacífico equatorial aquecem, o que provoca durante meses alterações substanciais nos regimes de ventos, pressão e precipitações à escala global.

A seca severa este ano pode prolongar-se até 2027, segundo previsões.

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