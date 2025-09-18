Cancelada greve dos trabalhadores que prestam assistência em terra nos aeroportos nacionais
Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP
Segundo o sindicato, não há condições para o exercício do direito à greve após terem sido decretados serviços mínimos.
Dado o período prolongado o Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos impunha a realização de 100% dos voos no continente e ilhas e 35% nos voos internacionais.
O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas considera que foram impostos "serviços máximos" que obrigam "a assegurar cerca de 80% da operação normal".
Diz ainda que "outras formas de luta já estão a ser consideradas.