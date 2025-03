Candidatos à Turismo do Centro defendem turismo sustentável e parcerias com Espanha

No seu plano de ação para o Centro de Portugal, o deputado socialista Walter Chicharro defende o fortalecimento da região "como destino turístico de referência, combinando estratégias já definidas com novas propostas que reforçam a inovação, a digitalização, a sustentabilidade e a descentralização turística".

Por seu lado, o presidente da Câmara de Pinhel, o social-democrata Rui Ventura, pretende consolidar a região como uma marca de "diversidade", apostando em slogans como "um país dentro do país" onde "um dia é bom, dois é ótimo, três nunca é demais".

No seu plano de ação, aposta em produtos e projetos que diminuam a sazonalidade, promovam o aumento da estada média e o desenvolvimento integrado da região que pretende certificar como "destino sustentável".

No documento do plano de ação de Walter Chicharro, a que a agência Lusa teve acesso, o ex-presidente da Câmara da Nazaré propõe uma estrutura de governança que passa pela criação de conselhos consultivos regionais e por um concelho consultivo do Centro, que articule estratégias com as diferentes sub-regiões.

Entre as medidas "cruciais para reforçar a competitividade" deste destino, Walter Chicharro aponta a cooperação transfronteiriça e internacionalização do Centro de Portugal, através de parcerias com as regiões espanholas da Extremadura e Castilla y León.

Apostado em consolidar as redes colaborativas e o modelo de governança que tem sido seguido no TCP, Rui Ventura quer "defender a autonomia" desta região e defender os seus interesses junto do Governo, do Turismo de Portugal e das principais associações do setor e agências de promoção turística.

O autarca pretende ainda ser "um agente ativo na defesa da melhoria das acessibilidades" e da mobilidade do Centro de Portugal, defendendo a aposta na ferrovia.

Walter Chicharro também defende a criação de `Welcome Centers` nas principais fronteiras do Centro de Portugal com Espanha e a criação de Postos de Informação em Castilla y León e Extremadura em parceria com outras Regiões de Turismo.

Na expansão para mercados internacionais estratégicos pretende alavancar parcerias em mercados fora da Europa, com destaque para Brasil, Estados Unidos e China.

A lista de objetivos de Ventura, a que a agência Lusa teve acesso, passa ainda por combater a escassez de recursos humanos, aumentando a capacidade de atração de instituições e empresas da região de forma a "capacitar o tecido empresarial, bem como os recursos humanos do setor, de forma a melhorar a qualidade do serviço e a sustentabilidade e eficiência dos agentes económicos".

Tal como o seu opositor nas eleições de quinta-feira, Rui Ventura aposta também no reforço das parcerias transfronteiriças com Espanha, que reconhece como um "importante mercado de proximidade".

O plano de ação passa ainda por atrair investimento e captar eventos nacionais e internacionais "que possam aportar valor à região" que Rui Ventura quer tornar "um destino coeso, sustentável, acessível para todos, inovador e empreendedor".

O plano de Chicharro passa igualmente pela "expansão do programa Centro Sustentável", com a "certificação Verde para empresas", a "implementação do Passe Verde" e a promoção do turismo inclusivo.

Na lista de objetivos, Walter Chicharro inclui também a criação de uma feira de turismo do centro - em que "serão organizadas `fan trips` exclusivas para operadores turísticos e jornalistas, com o objetivo de promover as oito sub-regiões" - e por potenciar parcerias com o setor cinematográfico "para transformar a região num destino de produções audiovisuais".

A escolha entre os dois candidatos será feita por um colégio constituído por cerca de 160 entidades, públicas e privadas (nomeadamente operadores turísticos e outros organismos do setor), entre as quais 100 municípios da região Centro.