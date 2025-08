Candidaturas a apoio para trocar eletrodomésticos a gás abrem a 30 de setembro

Segundo Maria da Graça Carvalho, o valor máximo do apoio não poderá ultrapassar os 1.680 euros no caso de pessoas e famílias que tenham direito à tarifa social de energia e os 1.100 no caso de quem tenha um contrato de fornecimento de eletricidade sem restrições.

Os pagamentos no âmbito do programa E-LAR serão feitos diretamente pela Agência para o Clima aos fornecedores, que terão de garantir que os eletrodomésticos substituídos são entregues para reciclagem.

As candidaturas para os fornecedores vão abrir até 18 de agosto, precisou, em conferência de imprensa, em Lisboa, a ministra.