Candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento de Lisboa terminam a 16 de março

Lusa22 Fev, 2018, 21:51 | Economia

De acordo com informação constante do `site` da Assembleia Municipal de Lisboa, as inscrições para este apoio abriram a 15 de fevereiro.

O SMA é "uma medida transitória incluída no Plano Municipal de Emergência Social de apoio às famílias", que se destina a apoiar "financeiramente os agregados familiares que tenham arrendado, ou pretendam arrendar, uma habitação na cidade de Lisboa, e se encontrem em situação de carência habitacional efetiva ou iminente, face à incapacidade económica de suportar a totalidade da renda da casa arrendada ou a arrendar".

A nota acrescenta que as "famílias podem receber até um terço do valor da renda da sua habitação", sendo que a Câmara Municipal "atribui este valor durante 12 meses, renováveis por igual período, aos agregados familiares que estiverem nas condições" do programa.

Os requisitos para poder contar com a comparticipação do SMA estão disponíveis na página da Câmara Municipal de Lisboa e as candidaturas também poderão ser entregues `online`.

Na 14.ª edição do SMA, cujo período de candidaturas terminou a 14 de novembro, o município recebeu 96 candidaturas completas, sendo que 57 dessas candidaturas foram aprovadas para atribuição do subsídio, enquanto 39 acabaram excluídas.