CAP diz que houve danos em culturas no Oeste e Alentejo e precisam de ser contabilizados

"A tempestade de ontem danificou estufas, partiu árvores, estragou culturas. Especialmente nas estufas já tenho relatos de vários casos de destruição tanto aqui na Zona Oeste como no Litoral Alentejano", disse Luís Mira à Lusa.

O responsável afirmou que agora cabe às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) avaliar rapidamente o que se passou e fazer "uma listagem dos prejuízos e apresentar essa situação ao Ministério [da Agricultura".

Segundo explicou, para esses produtores há fundo europeus para reposição do potencial produtivo.

O mau tempo registado hoje de madrugada e manhã no continente português deu origem a 5.800 ocorrências e 15 desalojados, de acordo com o mais recente balanço da Proteção Civil.

Sobre a chuva das últimas semanas, o secretário-geral da CAP disse que, para já, o que está a provocar são sobretudo atrasos nas culturas de primavera e verão, mas que tem sido muito importante para resolver "uma situação difícil de falta de água", principalmente no sul de Portugal continental.

Quanto à escassez de ovos nos Estados Unidos, questionado sobre se Portugal teme capacidade para exportar mais, Luís Mira disse que Portugal tem aumentado o consumo de ovos e que atualmente a capacidade produtiva é de 104% (já foi 115%, mas desceu devido ao maior consumo, explicou), pelo que Portugal produz o que consome e sobra uma "pequena margem" de exportação.

Disse ainda que os norte-americanos consomem ovos brancos enquanto na Europa são sobretudo castanhos, devido a diferentes raças de galinhas que são usadas para produzir.

Devido à falta de ovos (desde logo devido à gripe das aves, que levou ao abate de milhões de galinhas), os Estados Unidos da América têm pedido mais exportações de ovos a vários países europeus.

No início do mês, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o seu antecessor, Joe Biden, de deixar o país numa "catástrofe económica e um pesadelo de inflação", incluindo com falta de ovos em muitos supermercados ou com preços muito elevados.

"Joe Biden deixou o preço dos ovos sair do controlo e estamos a trabalhar arduamente para reduzi-lo novamente", disse Trump.