Caracas prevê recuperar "parte" do aeroporto no primeiro semestre de 2027

"Durante o primeiro semestre do próximo ano, esperamos já recuperar uma parte do aeroporto" Simón Bolívar de Maiquetía, informou esta quarta-feira o ministro dos Transportes, Francisco Garcés, numa entrevista com a emissora estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Garcés explicou que é necessário "realizar uma série de obras muito importantes, que vão demorar vários meses", pelo que "ainda este ano não estará em serviço, nem mesmo parcialmente".

Garcés referiu que uma das pistas do aeroporto, situado na região devastada de La Guaira (a norte, nas proximidades de Caracas), foi "gravemente afetada", já que "foi por ali que passou a falha sísmica", mas afirmou que foi possível recuperá-la na totalidade e que está a "funcionar adequadamente".

Além disso, garantiu que o aeroporto ficará "muito melhor", com reforço da conectividade internacional, em resposta ao "interesse por parte de várias companhias aéreas" estrangeiras em operar no país.

O aeroporto de Maiquetía retomou, na terça-feira, 1 de setembro, as operações com terminais temporários, que permitiram restabelecer 49% das operações nacionais e 46% das internacionais que existiam antes da tragédia, segundo o ministro.

Segundo o ministro, o aeroporto deverá atingir um volume de operações na ordem dos 60% ainda este ano, mantendo-se a dependência em relação a aeroportos alternativos mais distantes de Caracas.

Um total de 19 companhias aéreas, 11 das quais internacionais, estão a operar nos terminais temporários habilitados na semana passada no principal aeroporto, nomeadamente a portuguesa TAP, as espanholas Air Europa, Iberia e Plus Ultra, a norte-americana American Airlines, a panamenha Copa Airlines, a colombiana Avianca e a LATAM Colômbia (filial da chilena LATAM Airlines).

Os terminais temporários têm capacidade para um total de 2.168 pessoas, 720 das quais na área de partidas internacionais e 496 na de chegadas, de acordo com a agência estatal Agencia Venezolana de Noticias.