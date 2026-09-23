Carga fiscal aumenta para 35,3% em 2025

Este valor foi revisto em baixa face à primeira notificação, divulgada em março, quando dava conta de uma carga fiscal de 35,2% em 2024 e 35,4% em 2025.

Este indicador corresponde ao rácio entre as receitas fiscais e o Produto Interno Bruto (PIB) e, segundo estes dados atualizados, as receitas fiscais das Administrações Públicas aumentaram 6,8% em termos nominais, atingindo 108,8 mil milhões de euros.

De acordo com o INE, esta evolução das receitas fiscais "está em linha com o crescimento da atividade económica, tendo o PIB nominal aumentado 6,0% (1,9% em volume)".

Como o crescimento nominal da receita fiscal e contributiva (6,8%) foi superior ao do PIB (6,0%), a carga fiscal em percentagem do PIB aumentou 0,3 pontos percentuais, para 35,3% em 2025, conclui.