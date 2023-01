Carla Alves nova secretária de Estado da Agricultura em substituição de Rui Martinho

De acordo com fonte oficial do Governo, Rui Martinho abandona as funções de secretário de Estado da Agricultura por motivos de saúde.

Carla Alves Pereira, natural de Bragança, tem 52 anos e é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

É diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte desde dezembro de 2018, tendo sido antes, a partir de 2007, diretora do Parque Biológico de Vinhais. Carla Alves faz parte do quadro técnico da Câmara Municipal de Vinhais desde 2000.

No plano profissional, foi administradora da Empresa Municipal de Vinhais e coordenadora da Associação Nacional de Criadores de Suínos de Raça Bísara (1995-2018) e secretária técnica do Livro Genealógico da Raça Bísara (2007-2018).

Segundo o Governo, é perita da Confederação dos Agricultores de Portugal e foi vice-presidente da Federação Nacional de Raças Autóctones (2005-2018). Lecionou como professora convidada no Instituto Politécnico de Bragança (1997-1999) e na Escola Secundária de Vinhais (1993-1994).