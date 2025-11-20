Carlos Moedas eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, foi hoje eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, numa lista que também inclui os chefes dos executivos municipais de Vila Franca de Xira e de Palmela como vice-presidentes.
Após a instalação do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carlos Moedas (PSD) apresentou a lista única a votação, composta por si e pelos autarcas de Vila Franca de Xira e Palmela, Paulo Ferreira (PS) e Ana Teresa Vicente (CDU), respetivamente.
Na votação, feita através de voto secreto nominal e ponderado, na sede da Área Metropolitana de Lisboa, participaram os 18 municípios que compõem este território.
A lista foi aprovada com 16 votos a favor e nenhum voto contra ou nulo.
Os novos eleitos desempenharão funções no próximo quadriénio 2025/2029.
O Conselho Metropolitano é o órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, de acordo com o estatuto das entidades intermunicipais.
É constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos 18 municípios que integram a área metropolitana (Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira).