Carlos Moedas eleito presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa

Após a instalação do Conselho Metropolitano de Lisboa, Carlos Moedas (PSD) apresentou a lista única a votação, composta por si e pelos autarcas de Vila Franca de Xira e Palmela, Paulo Ferreira (PS) e Ana Teresa Vicente (CDU), respetivamente.

Na votação, feita através de voto secreto nominal e ponderado, na sede da Área Metropolitana de Lisboa, participaram os 18 municípios que compõem este território.

A lista foi aprovada com 16 votos a favor e nenhum voto contra ou nulo.

Os novos eleitos desempenharão funções no próximo quadriénio 2025/2029.

O Conselho Metropolitano é o órgão deliberativo da Área Metropolitana de Lisboa, de acordo com o estatuto das entidades intermunicipais.

É constituído pelos presidentes das câmaras municipais dos 18 municípios que integram a área metropolitana (Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira).