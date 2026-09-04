Carneiro acusa Governo de ganhar com aumento dos combustíveis e quer baixar IVA

Em declarações no início da visita à 12.ª AgroSemana -- Feira Agrícola do Norte, em Vila do Conde, distrito do Porto, José Luís Carneiro centrou a mensagem política na questão fiscal em torno dos combustíveis, remetendo, por exemplo, o esclarecimento sobre a posição do PS na moção de censura do Chega ao Governo para terça-feira, na Assembleia da República.

"O PS voltou a entregar na Assembleia da República, no dia de ontem [quinta-feira], uma proposta para a redução do IVA sobre os combustíveis e também sobre o custo com os bens alimentares essenciais. É já a terceira vez que vamos a este tema, que tem sido chumbado, quer pela AD, quer também pela Iniciativa Liberal e pelo próprio Chega", começou por dizer o líder socialista.

E prosseguiu: "o Governo está a ganhar dinheiro com os impostos sobre os combustíveis. Está a ganhar nove cêntimos em cada litro de gasóleo e está a ganhar seis cêntimos em cada litro de gasolina".

Continuando na apresentação dos números, José Luís Carneiro assinalou que "entre [20]24 e [20]25, o Governo ganhou, com os impostos sobre os combustíveis, 1.048 milhões de euros", acrescentando que "entre janeiro e julho, o Governo teve de aumento de receita só de IVA, por força da inflação, mais 1.070 milhões de euros".

Acusando o executivo liderado por Luís Montenegro de "ganhar dinheiro à custa do sacrifício dos portugueses, nomeadamente com os combustíveis", José Luís Carneiro assinalou que na segunda-feira o país irá ter o "maior aumento de sempre dos combustíveis".

Segundo a estimativa do Automóvel Club de Portugal (ACP), o preço por litro do gasóleo deverá aumentar 15 cêntimos e o da gasolina avançar 12 cêntimos na próxima semana, caso a tendência atual se mantenha.

A minutos de iniciar a visita à feira agrícola, o secretário-geral socialista assinalou que o pedido de redução do IVA visa também apoiar os agricultores, lembrando que, tal como eles, o setor das pescas, dos transportes, a logística e a distribuição "estão a viver momentos muito difíceis".

"Responder ao custo de vida das portuguesas e dos portugueses é um dever do primeiro-ministro e do Governo", enfatizou o dirigente do PS "surpreendido com a incapacidade, a incompetência, a insensibilidade do primeiro-ministro do Governo para responder ao custo de vida".

Insistindo ser esta a terceira vez que o PS avança com o pedido de redução do IVA no hemiciclo, o deputado lembrou que o "Chega, que veio há uns tempos dizer que ia apresentar propostas dessa natureza, chumbou as propostas na Assembleia da República apresentadas pelo PS, para reduzir o custo com os combustíveis".

"O salto do custo com os combustíveis na próxima segunda-feira vai fazer com que as pessoas vivam ainda mais asfixiadas na sua vida e no seu quotidiano", referiu José Luís Carneiro.