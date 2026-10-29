Carneiro acusa PSD e CDS de destratar, desconsiderar e atacar PS no debate

José Luís Carneiro falava aos jornalistas à entrada para uma sessão com militantes em Loures, Lisboa, no dia em que o PS permitiu, através da abstenção, que o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) fosse viabilizado.

«Naturalmente que nós tivemos ataques políticos incompreensíveis vindos de responsáveis e de pessoas muito próximas do primeiro-ministro e o primeiro-ministro tem que definir também um perfil na forma como trata e como se relaciona com o PS», condenou.

Na perspetiva do líder do PS, Luís Montenegro «não pode destratar um partido que mostra esta atitude de responsabilidade para com o país e também para com um governo que, como se vê, está cada vez mais fragilizado».

«Não apenas me destrataram e desconsideraram, enquanto secretário-geral do PS, como o fizeram em relação a colegas meus, ao secretário-geral que me antecedeu nestas funções, ao Pedro Nuno Santos, àquela que teve funções de responsabilidade na política de habitação, à Marina Gonçalves, ao nosso líder parlamentar», criticou.

Segundo Carneiro, o atual «perfil de intervenção política» do PSD e do CDS-PP não é «nada compatível» com a história dos dois partidos.

«(...) por vezes as pessoas, quando estão mais inseguras, é quando se tornam mais agressivas. Portanto, não quero crer que seja esse sentimento de insegurança do Governo que faz com que o governo esteja mais agressivo em relação ao Partido Socialista», sugeriu ainda.

Carneiro insistiu que ter agora uma crise política com um eventual chumbo do Orçamento do Estado «significaria criar dificuldades adicionais a quem já está a viver problemas graves no custo de vida, na habitação, nos salários».

«E, ao mesmo tempo, seria abrir as portas do país para aquilo que é hoje uma polarização, uma demagogia, que está a criar graves dificuldades às democracias», considerou.

Para o líder do PS, o seu partido «tem um primeiro dever» que é com o país e com os portugueses «que já vivem momentos muito difíceis nas suas vidas e que exigem um grande sentido de responsabilidade» que tem que imperar nestes momentos.

«Se eu estivesse na vida política para me preocupar comigo, e para me preocupar estritamente com o partido, seria um fator de bloqueio. Mas como eu estou aqui para me preocupar com o país e por isso não constituirá motivo de rutura e de crise política no país», respondeu quando questionado se esta atitude dos partidos que suportam o Governo poderia significar um sentido de voto diferente na votação final global.