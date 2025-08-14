Carneiro defende excedente orçamental aplicado ao IVA zero nos bens alimentares

"Em relação à redução do IRC e do `superavit`, o que digo ao primeiro-ministro é que coloque esse superavit no IVA zero para os bens alimentares, nomeadamente para o cabaz dos bens alimentares essenciais, porque o custo de vida das famílias portuguesas foi o que mais aumentou em todos os países da OCDE no primeiro trimestre deste ano", afirmou José Luís Carneiro, em declarações aos jornalistas em Paredes de Coura.

Questionado sobre a saúde das contas públicas, Carneiro disse que o governo devia "reconhecer que foi um grande trabalho desenvolvido pelos governos do PS".

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, previu hoje que o país vai voltar a ter um excedente orçamental no final do ano, afirmando que a economia está a ter um "bom desempenho" e vai surpreender "muitos pessimistas".

"Eu não tenho dúvidas de que vamos chegar ao final do ano e vamos ter novamente um `superavit` nas contas públicas, vamos novamente poder dizer que baixámos o IRS a meio do ano, que aumentámos o complemento solidário para idosos, que demos um suplemento extraordinário aos pensionistas até 1.567,50 euros e, mesmo assim, cumprimos a meta relativamente ao equilíbrio das contas públicas", afirmou Luís Montenegro, num discurso na Festa do Pontal, no Calçadão da Quarteira, no Algarve.