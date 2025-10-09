Carneiro diz que Governo cumpriu exigências do PS e abre porta à viabilização

"O Governo correspondeu às exigências colocadas pelo Partido Socialista, nomeadamente em relação às questões laborais, ao Serviço Nacional de Saúde, à segurança social pública e ainda ao tratamento fora do orçamento das questões de natureza fiscal", disse José Luís Carneiro aos jornalistas numa primeria reação à proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) hoje entregue no parlamento pelo Governo.



O líder do PS assegurou que respeitará e honrará a palavra que deu aos portugueses de "contribuir para a estabilidade política" e anunciou que vai ouvir na próxima semana os órgãos do partido sobre o sentido de voto.



"Naturalmente que nós teríamos um orçamento diferente daquele que tem o Governo", enfatizou.



Carneiro admitiu aos jornalistas que a porta para a viabilização do documento está mais aberta, embora assinalando que este "não é" o orçamento do PS.



