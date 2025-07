Carris reforça carreira 201 devido a suspensão da circulação na Linha de Cascais

Numa nota publicada por volta das 02:00, a CP indicou que a circulação entre as estações Algés (Oeiras) e Cais do Sodré (Lisboa), suspensa desde as 22:30 de sexta-feira devido a um problema na catenária, "continua interrompida".

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros confirmou à Lusa a ocorrência, ao final da tarde de sexta-feira, acrescentando que foram deslocados meios para o local para auxiliar as pessoas a saírem de um comboio que parou fora da estação.

No local da avaria iniciaram-se trabalhos para a resolução do problema, mas, "apesar de todos dos esforços da Infraestruturas de Portugal, não se prevê que a situação se resolva nas próximas horas", admitiu a CP.

Numa mensagem publicada na rede social Facebook, a empresa sublinhou que a circulação de comboios no percurso entre Algés e Cascais continua a efetuar-se normalmente.

Algés é a paragem de referência para o festival Alive, que está a decorrer até sábado, em Oeiras.

"Os clientes CP com títulos combinados NOS Alive + Linha de Cascais ou TTSL devem adquirir o seu título de transporte a bordo do autocarro", referiu a CP.