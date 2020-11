Carros híbridos com dobro das emissões do que anunciado pelas marcas

Por isso, os ambientalistas da Zero pedem ao governo português para acabar com os benefícios fiscais na compra dos automóveis híbridos. A associação analisou os três modelos mais vendidos na Europa e os resultados surpreendem pela negativa.



A associação ambientalista Zero defende um travão a fundo nos incentivos fiscais à compra de carros híbridos, em Portugal, por serem mais poluentes do que apregoam.



Em Portugal, foram vendidos 8300 veículos híbridos, até ao final do mês passado, quase o dobro do registado no mesmo período de 2019. Os apoios do estado rondaram os 43 milhões de euros. Dinheiro que a Zero quer que seja gasto em tecnologias verdadeiramente verdes.