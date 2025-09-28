Cartel da Banca. Entendimento sobre contagem de prazos pode levar a prescrições

O Tribunal da Concorrência em Santarém é competente, mas "está assoberbado" de trabalho. Esta é a opinião do presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), Nuno Cunha Rodrigues, quando questionado no programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, sobre os atrasos na resposta aos processos que envolvem questões de concorrência.





o tribunal tem muita carga processual" e o quadro de juízes e a sua localização deveriam ser repensados. Segundo Nuno Cunha Rodrigues, "" e o quadro de juízes e a sua localização deveriam ser repensados.As queixas também se estendem ao Tribunal da Relação de Lisboa que considerou prescrito o chamado caso do Cartel da Banca.





Nuno Cunha Rodrigues lembra que há mais processos pendentes no Tribunal da Relação de Lisboa, anteriores a 2022 que podem vir a sofrer as consequências da forma como é feita a contagem do tempo e nalguns casos até conduzir à prescrição.





aplicada retroativamente. Adianta que, pelo menos, o tempo que os processos estão no Tribunal de Justiça do Luxemburgo não deviam ser contados. proposta de centralização dos direitos televisivos consentânea com as exigências do regulador. O presidente da ADC está a acompanhar a situação e defende que a nova lei que prevê que não há contagem do prazo de prescrição, em sede de recurso, seja. Adianta que, pelo menos, o tempo que os processos estão no Tribunal de Justiça do Luxemburgo não deviam ser contados.A Autoridade da Concorrência está a trabalhar com a Liga de Futebol para que seja entregue pela estrutura desportiva uma



