Casa com valores acessíveis em Lisboa é uma caça ao tesouro

Foto: Nuno Patrício - RTP

Ao lado da casa que atualmente arrendam, nas Laranjeiras, em Lisboa, procuraram saber que preços eram praticados. Encontraram um T2, num prédio com construção datada de 1930 a 370 mil euros. Um preço impossível para quem está agora a começar a vida.



“O mercado do arrendamento está mais difícil por que os preços são uma coisa absurda. A nossa ideia era mesmo comprar casa”, afirma Maria José.



O passo seguinte é o crédito à habitação, mas o problema na cidade de Lisboa é mesmo encontrar habitação com um preço acessível. “Gostávamos de ter um espaço que fosse nosso. Comprar é a hipótese que faz mais sentido para nós”, refere Maria José. O namorado, Gonçalo, sublinha que só pensa nessa possibilidade porque no mercado do arrendamento os senhorios não arriscam contratos “superiores a um ano”.



Com esperança nos apoios anunciados pelo Governo, Maria José e Gonçalo viram na garantia pública para o financiamento a 100% uma solução, mas notam que a medida “fez aumentar logo o preço das casas”.



“Vemos casa que são T2 que estão nos 420, 430 mil euros e vende. A coisa que nos choca mais é que vende. São proprietários estrangeiros e isso nota-se mesmo nas descrições dos anúncios que vimos”, critica Maria José. O jovem casal promete não desistir de encontrar uma casa em Lisboa que possa pagar.









