Casa com valores acessíveis em Lisboa é uma caça ao tesouro

por Guilherme de Sousa - Antena 1

Foto: Nuno Patrício - RTP

Maria José e Gonçalo vieram da Terceira, nos Açores e do Fundão para estudar em Lisboa. Acabaram o curso, arranjaram emprego e vivem com um salário acima da média.

Ao lado da casa que atualmente arrendam, nas Laranjeiras, em Lisboa, procuraram saber que preços eram praticados. Encontraram um T2, num prédio com construção datada de 1930 a 370 mil euros. Um preço impossível para quem está agora a começar a vida.

“O mercado do arrendamento está mais difícil por que os preços são uma coisa absurda. A nossa ideia era mesmo comprar casa”, afirma Maria José.

O passo seguinte é o crédito à habitação, mas o problema na cidade de Lisboa é mesmo encontrar habitação com um preço acessível. “Gostávamos de ter um espaço que fosse nosso. Comprar é a hipótese que faz mais sentido para nós”, refere Maria José. O namorado, Gonçalo, sublinha que só pensa nessa possibilidade porque no mercado do arrendamento os senhorios não arriscam contratos “superiores a um ano”.

Com esperança nos apoios anunciados pelo Governo, Maria José e Gonçalo viram na garantia pública para o financiamento a 100% uma solução, mas notam que a medida “fez aumentar logo o preço das casas”.

“Vemos casa que são T2 que estão nos 420, 430 mil euros e vende. A coisa que nos choca mais é que vende. São proprietários estrangeiros e isso nota-se mesmo nas descrições dos anúncios que vimos”, critica Maria José. O jovem casal promete não desistir de encontrar uma casa em Lisboa que possa pagar.




