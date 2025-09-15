Casa com valores acessíveis em Lisboa é uma caça ao tesouro
Foto: Nuno Patrício - RTP
Maria José e Gonçalo vieram da Terceira, nos Açores e do Fundão para estudar em Lisboa. Acabaram o curso, arranjaram emprego e vivem com um salário acima da média.
“O mercado do arrendamento está mais difícil por que os preços são uma coisa absurda. A nossa ideia era mesmo comprar casa”, afirma Maria José.
O passo seguinte é o crédito à habitação, mas o problema na cidade de Lisboa é mesmo encontrar habitação com um preço acessível. “Gostávamos de ter um espaço que fosse nosso. Comprar é a hipótese que faz mais sentido para nós”, refere Maria José. O namorado, Gonçalo, sublinha que só pensa nessa possibilidade porque no mercado do arrendamento os senhorios não arriscam contratos “superiores a um ano”.
Com esperança nos apoios anunciados pelo Governo, Maria José e Gonçalo viram na garantia pública para o financiamento a 100% uma solução, mas notam que a medida “fez aumentar logo o preço das casas”.
“Vemos casa que são T2 que estão nos 420, 430 mil euros e vende. A coisa que nos choca mais é que vende. São proprietários estrangeiros e isso nota-se mesmo nas descrições dos anúncios que vimos”, critica Maria José. O jovem casal promete não desistir de encontrar uma casa em Lisboa que possa pagar.