Casa da Moeda vai apoiar Timor-Leste a implementar Jornal da República Digital

"Este protocolo tem a duração inicial de três anos e prevê, desde já, a criação, desenvolvimento e implementação do Jornal da República Digital, enquanto jornal oficial de Timor-Leste", refere a Casa da Moeda numa publicação na sua página oficial.

De acordo com a Casa da Moeda, a cooperação entre as duas entidades é o "primeiro passo para a criação de sinergias institucionais e de oportunidade para projetos futuros", nomadamente na produção gráfica de segurança e inovação tecnológica.

"O projeto de implementação do Jornal da República Digital pretende contribuir para a melhoria da acessibilidade à informação oficial, o reforço da transparência, bem como a segurança jurídica, através do acesso livre e gratuito à legislação e normas em vigor", salienta.

A modernização dos processos de edição e distribuição, o acesso universal e gratuito, e a formação técnica - que vai permitir aos funcionários da Imprensa Nacional timorense desenvolverem mais competências -, estão entre os impactos esperados com a implementação do Jornal da República Digital, destaca ainda a Casa da Moeda.