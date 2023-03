Casais com ambos os elementos desempregados recuam 10,4% em fevereiro

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.832 (8%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, totalizando 4.916 casais desempregados, em fevereiro de 2023, o que representa -10,4%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", refere o IEFP na informação estatística divulgada, com dados relativos a Portugal continental.

Os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

Segundo o IEFP, no final de fevereiro estavam registados nos serviços de emprego do continente 300.209 desempregados, dos quais 41,1% eram casados ou viviam em situação de união de facto, perfazendo um total de 123.250.

O instituto informa ainda que o desemprego registado nos serviços de emprego do continente diminuiu 7,2% face ao período homólogo e 2,0% em relação ao mês anterior.

Relativamente ao total de desempregados casados ou em situação de união de facto, observa-se uma diminuição de 6,9% (-9.169 desempregados) face a fevereiro de 2022 e um decréscimo de 2,2% (-2.814) relativamente a janeiro de 2023.