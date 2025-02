Casas com seguros para risco sísmico sem evolução desde o sismo de agosto

Na segunda-feira foi registado um sismo de magnitude 4,7 na escala de Richter com epicentro a cerca de 14 quilómetros a oeste-sudoeste de Seixal, no distrito de Setúbal. No ano passado, em 26 de agosto, tinha havido um sismo de 5,3 ocorrido a oeste de Sines.

A Lusa questionou a APS sobre se aumentaram os seguros de cobertura de fenómenos sísmicos desde o sismo de agosto passado, tendo fonte oficial dito que "a variação do número de habitações com cobertura sísmica nos últimos seis meses é residual".

Em Portugal apenas 19% das habitações têm seguro com cobertura de risco sísmico, indicou a APS.

Em novembro passado, o regulador dos seguros (a ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões) anunciou que ia entregar em breve ao Governo propostas para a criação de um mecanismo de proteção contra riscos sísmicos.

A Lusa questionou hoje a ASF sobre já foi entregue a proposta ou quando será, mas até agora ainda não obteve resposta.

A intenção de criação de um fundo para risco sísmico tem décadas. Já em 2010, o Governo (PS, de José Sócrates) apresentou um anteprojeto legislativo para a criação desse fundo em consulta pública, mas não chegou a ter seguimento na sequência da crise.

Em abril de 2022, em entrevista à Lusa, o presidente da APS, José Galamba de Oliveira, defendeu que se torne obrigatória a contratação da cobertura de seguro de risco sísmico, quando já há a de incêndio, estimando à Lusa um custo de 25 a 75 euros de prémio anual, consoante as regiões do país e o tipo de construção.

José Galamba de Oliveira lembrou que esta é uma preocupação também do setor bancário, na medida em que muitas habitações estão dadas como garantias, hipotecadas no crédito à habitação.

"O nosso país tem uma exposição ao risco sísmico grande. Tem basicamente três zonas - a zona de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve que é considerada zona de maior risco, depois temos a zona toda do litoral e depois temos o resto do país que tem uma menor exposição sísmica. Obviamente que na altura de calcular prémios para quem tem uma cobertura destas também é diferente a zona onde está, assim como também o tipo de construção", adiantou ainda na altura.

"Só para ter uma ideia do que é que estamos a falar, para um capital médio em Portugal das habitações de 150 mil euros de custo de reconstrução, estamos a falar num prémio que pode ir de 25 euros por ano a 75 euros por ano. Estamos a falar de dois euros por mês, o que não é uma coisa proibitiva, ainda que tenhamos consciência que para algumas famílias isso também possa ser um problema e também se podia ver com o Governo algum esquema de apoio social ou de Seguro Social para este tipo de situações", exemplificou.

Em 2023, a APS divulgou um estudo da Swiss Re segundo o qual Portugal é o país da Europa mais exposto a risco sísmico (incluindo à frente de Itália). O maior risco em Portugal continental é em Lisboa e Algarve.

Também em Portugal, os Açores têm uma elevada atividade sísmica.

Ainda segundo a APS, num evento severo, como o terramoto de Lisboa de 1755, as perdas podiam atingir 20% do Produto Interno Bruto (PIB).