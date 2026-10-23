Casas ficam mais caras, mas vendem-se menos em Portugal

No segundo trimestre deste ano, foram vendidas 37.854 habitações. São menos 9% do que no mesmo período do ano passado.









A título de exemplo, por cada metro quadrado de uma casa vendida, o valor mediano pago foi de 2.445 euros. Numa habitação com 100 metros quadrados, por exemplo, isso corresponderia a 244.500 euros.





Apesar da subida expressiva, os preços estão a aumentar a um ritmo ligeiramente mais lento.





No primeiro trimestre deste ano, a subida homóloga tinha sido de 19,8%. No segundo trimestre, passou para 18,4%. Ou seja, as casas continuam a ficar mais caras, mas o ritmo de crescimento dos preços abrandou.

Preços sobem em todo o país

A subida dos preços foi registada nas 26 sub-regiões do país analisadas pelo INE, embora com diferenças significativas.





O maior aumento ocorreu no Médio Tejo, onde os preços subiram 25,4% em relação ao segundo trimestre de 2025. Seguiram-se o Oeste, com 24%, e a Lezíria do Tejo e os Açores, ambos com aumentos de 23,9%. Na Península de Setúbal, a subida foi de 22,2%.





No entanto, as regiões mais caras continuam a ser a Grande Lisboa, o Algarve, a Península de Setúbal, a Madeira e a Área Metropolitana do Porto.





Em 10 dos 24 municípios analisados, os preços aumentaram a um ritmo mais rápido do que no trimestre anterior.





Loures destacou-se, com uma aceleração de 9,7 pontos percentuais, seguido de Matosinhos, com 9,5 pontos percentuais.





Em sentido contrário, Guimarães registou a maior desaceleração: a taxa de variação homóloga diminuiu 13,4 pontos percentuais. Lisboa e Porto também apresentaram abrandamentos, de 8,9 e 5,4 pontos percentuais, respetivamente.





Lisboa continua a liderar a lista dos municípios mais caros, com um preço mediano de 5.299 euros por metro quadrado. Seguem-se Cascais, com 5.200 euros, e Oeiras, com 4.704 euros.

A quebra de 9% nas vendas mostra que foram realizadas menos transações do que um ano antes, embora a análise do INE não avança com explicações das razões dessa diminuição.

Compradores estrangeiros pagam mais

Os dados mostram também diferenças nos preços consoante o domicílio fiscal de quem compra casa.



