Casas ficam mais caras, mas vendem-se menos em Portugal

Casas ficam mais caras, mas vendem-se menos em Portugal

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que em 10 dos 24 municípios analisados, os preços aumentaram a um ritmo mais rápido do que no trimestre anterior. Algarve, Lisboa, Setúbal, Porto e Madeira continuam a ser as regiões com o preço das casas mais caras.

Filipe Alexandre Gonçalves - RTP / Adicionar como fonte informativa
No segundo trimestre deste ano, o O preço de uma casa passou a ser de 2.445 euros por metro quadrado. Pedro A. Pina - RTP

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No segundo trimestre deste ano, foram vendidas 37.854 habitações. São menos 9% do que no mesmo período do ano passado.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o preço mediano acabou por atingir os 2.445 euros por metro quadrado, uma subida de 18,4% em relação a 2025.

A título de exemplo, por cada metro quadrado de uma casa vendida, o valor mediano pago foi de 2.445 euros. Numa habitação com 100 metros quadrados, por exemplo, isso corresponderia a 244.500 euros.

Apesar da subida expressiva, os preços estão a aumentar a um ritmo ligeiramente mais lento. 

No primeiro trimestre deste ano, a subida homóloga tinha sido de 19,8%. No segundo trimestre, passou para 18,4%. Ou seja, as casas continuam a ficar mais caras, mas o ritmo de crescimento dos preços abrandou.
Preços sobem em todo o país
A subida dos preços foi registada nas 26 sub-regiões do país analisadas pelo INE, embora com diferenças significativas.

O maior aumento ocorreu no Médio Tejo, onde os preços subiram 25,4% em relação ao segundo trimestre de 2025. Seguiram-se o Oeste, com 24%, e a Lezíria do Tejo e os Açores, ambos com aumentos de 23,9%. Na Península de Setúbal, a subida foi de 22,2%.

No entanto, as regiões mais caras continuam a ser a Grande Lisboa, o Algarve, a Península de Setúbal, a Madeira e a Área Metropolitana do Porto.

Em 10 dos 24 municípios analisados, os preços aumentaram a um ritmo mais rápido do que no trimestre anterior

Loures destacou-se, com uma aceleração de 9,7 pontos percentuais, seguido de Matosinhos, com 9,5 pontos percentuais.

Em sentido contrário, Guimarães registou a maior desaceleração: a taxa de variação homóloga diminuiu 13,4 pontos percentuais. Lisboa e Porto também apresentaram abrandamentos, de 8,9 e 5,4 pontos percentuais, respetivamente.

Lisboa continua a liderar a lista dos municípios mais caros, com um preço mediano de 5.299 euros por metro quadrado. Seguem-se Cascais, com 5.200 euros, e Oeiras, com 4.704 euros.
A quebra de 9% nas vendas mostra que foram realizadas menos transações do que um ano antes, embora a análise do INE não avança com explicações das razões dessa diminuição.
Compradores estrangeiros pagam mais
Os dados mostram também diferenças nos preços consoante o domicílio fiscal de quem compra casa.

Na Grande Lisboa, o preço por metro quadrado pago pelos compradores com domicílio fiscal no estrangeiro foi 47% superior ao dos compradores com domicílio fiscal em Portugal. Na Área Metropolitana do Porto, a diferença chegou aos 37,5%.
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