Economia
Casas mais caras nas zonas onde há mais contrução
O preço das casas sobe mais onde há mais construção. A análise é feita pelo Instituto Nacional de Estatística e divulgada pelo jornal Público. Nos últimos cinco anos, os maiores aumentos, superiores a 200%, verificaram-se na zona Metropolitana do Porto e na Região Autónoma da Madeira.
