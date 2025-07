Cascais vai investir 30,3 ME na construção de 133 fogos de habitação municipal

As empreitadas incluem a construção de nove edifícios habitacionais e respetivas infraestruturas nas freguesias de São Domingos de Rana e Alcabideche, no âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH) daquele concelho do distrito de Lisboa.

"Cascais está a concretizar um planeamento consistente a par de uma gestão rigorosa, não só na construção de novos fogos, na aquisição de terrenos, mas também na reabilitação de fogos já existentes. Estamos a concretizar uma grande reforma na habitação pública em Cascais, dando resposta a uma das mais prementes necessidades dos nossos munícipes, uma habitação condigna", disse à agência Lusa o vice-presidente da Câmara, Nuno Piteira Lopes.

Os 133 fogos inserem-se no plano municipal que prevê a criação de 3.600 habitações até 2028, num investimento total estimado de 357 milhões de euros.

Paralelamente, o município abriu candidaturas para a atribuição de 45 habitações com renda acessível, destinadas a jovens até aos 35 anos e profissionais deslocados nas áreas da saúde, educação, segurança e proteção civil, cujas candidaturas estão abertas até 27 de agosto.

O concurso geral oferece 21 habitações destinadas a pessoas maiores de 18 anos que residam em Cascais ou que, não residindo, se desloquem para o concelho para trabalhar nas áreas da saúde, educação, segurança e proteção civil.

Já o programa destinado exclusivamente a jovens disponibiliza 24 habitações para agregados em que todos os membros tenham até 35 anos, ou, no caso de casais, cuja soma das idades não ultrapasse os 70 anos.