`Casino-satélite` com mais de mil trabalhadores fecha portas em Macau

A SJM disse que o Ponte 16 "vai cessar oficialmente operações às 23:59 [15:59 em Lisboa] de sexta-feira, 28 de novembro", tornando-se o quinto `casino-satélite` do grupo a fechar portas.

Num comunicado, a SJM, fundada pelo magnata do jogo Stanley Ho Hung Sun (1921-2020), sublinhou que todos os funcionários locais diretamente contratados pela empresa têm emprego garantido.

A SJM explicou que o pessoal com estatuto de residente em Macau será "transferido para outros casinos da empresa para desempenhar funções relacionadas com o jogo, de acordo com as necessidades operacionais".

Já os funcionários locais que não foram contratados diretamente pela SJM Resorts "são convidados a candidatarem-se a vagas relacionadas" dentro do grupo, "com prioridade para contratação" e com condições iguais às que tinham.

Também hoje, a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau assegurou que vai "supervisionar rigorosamente, in loco, os procedimentos de encerramento" do Ponte 16.

No que diz respeito aos 1.025 funcionários do casino, a DICJ garantiu, numa nota à imprensa, que vai manter a comunicação com a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais, para assegurar o cumprimento das garantias dadas pela SJM, nomeadamente "a recolocação de todos os referidos trabalhadores".

A SJM sublinhou que "todas as mesas e máquinas de jogo atualmente em funcionamento no local vão ser transferidas para outros casinos da empresa".

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

A DICJ atribui a cada uma das seis concessionárias - MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM - uma quota máxima de mesas e máquinas de jogo que podem instalar nos casinos que operam.

Em 09 de junho, o Governo de Macau anunciou que as concessionárias de jogo tinham comunicado o fim da exploração dos 11 `casinos-satélite`, onde trabalhavam cerca de 5.600 residentes.

No entanto, a SJM revelou planos para adquirir os hotéis onde se situam dois - Ponte 16 e Royal Arc - e pedir às autoridades para assumir a gestão direta dos espaços.

Mas hoje a SJM anunciou que, "após uma revisão comercial abrangente", não irá comprar o Ponte 16 à dona do hotel-casino, o Pier 16 Entertainment Group, que é uma parceria entre a própria SJM e a empresa Success Universe Group.

"A decisão foi tomada após uma avaliação minuciosa do planeamento empresarial a longo prazo, das considerações comerciais e da priorização de recursos", refletindo "a abordagem disciplinada da empresa na alocação de capital", garantiu a SJM.

A operadora terminou o terceiro trimestre com uma dívida de 27,3 mil milhões de dólares de Hong Kong (3,05 mil milhões de euros) um valor semelhante ao registado no final de março.

Pelo contrário, também hoje, a SJM confirmou a aquisição da empresa que detém o hotel onde se situa o Royal Arc por 1,75 mil milhões de dólares de Hong Kong (195,2 milhões de euros).

Os `casinos-satélite`, sob a alçada das concessionárias, são geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.

O primeiro casino a encerrar foi o Grandview, no final de julho, que estava sob a alçada da SJM. O Emperor Palace fechou portas no final de outubro, enquanto o Legend Palace encerrou em 12 de novembro. O Casa Real irá encerrar na terça-feira.