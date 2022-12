Castelo Novo, no Fundão, entre as melhores aldeias turísticas do mundo

O anúncio coloca Castelo Novo entre as 32 aldeias de 18 países que foram distinguidas nesta edição da "Best Tourism Villages by UNWTO" e, localmente, foi recebido com "enorme satisfação", apontou à agência Lusa o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

"É uma prova de como Castelo Novo e a rede das Aldeias Históricas estão numa fase muito relevante daquilo que é a sua valorização turística e, por outro lado, é também o testemunho do que tem sido a valorização do património arquitetónico, natural e cultural de Castelo Novo", sustentou.

Entre os fatores que contribuíram para esta escolha, Paulo Fernandes também sublinhou a importância do projeto de mobilidade com veículos elétricos que está a ser desenvolvido naquela aldeia e que promove a sustentabilidade ambiental.

Salientando que se trata de um "reconhecimento" do trabalho que tem sido feito, quer pelos agentes locais, quer pela rede das Aldeias Históricas, quer pela Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes também vincou a relevância deste selo para continuar a "atrair visitantes e, sobretudo, para atrair novos investimentos privados nas mais diferentes áreas".

"É um impulso enorme para continuarmos a valorizar Castelo Novo nas suas múltiplas dimensões e, certamente, será muito positivo, quer para Castelo Novo, quer para a rede das Aldeias Históricas e para o concelho do Fundão", disse.

Com esta distinção, Castelo Novo junta-se à Rede Global de Melhores Aldeias Turísticas da OMT, que foi criada em 2021 e que, a partir desta data, reúne 115 aldeias dos cinco continentes.

A iniciativa é promovida pela Organização Mundial de Turismo e distingue os destinos rurais que estão a adotar o turismo como motor de desenvolvimento e novas oportunidades de trabalho, preservando e promovendo valores e produtos de base comunitária.

Além disso, reconhece as aldeias pelo seu compromisso com a inovação e sustentabilidade económica, social e ambiental.

Castelo Rodrigo (no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda) e Cumeada (no concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora) foram as localidades portuguesas que receberam este galardão em 2021.