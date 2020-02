Castro Henriques. Coronavírus tem impacto na economia chinesa

Esta a análise do presidente da AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, Luís de Castro Henriques avisa, na entrevista às jornalistas Rosário Lira da Antena 1 e Alexandra Machado do Jornal de Negócios, queLuís Filipe de Castro Henriques, presidente da AICEP, é o convidado da semana do programa Conversa Capital.Mas outros temas estiveram em cima da mesa durante esta entrevista.Por exemplo o presidente do AICEP revela que onão teve impacto no relacionamento comercial de Portugal com Angola. "" adianta Luís Filipe de Castro Henriques.Segundo o presidente da AICEP, o que tem impacto é o ciclo económico atual de Angola. Nesse sentido, as empresas portuguesas que têm atividade relevante e permanente em Angola mantém-se mas com uma atividade menor.Aquele responsável admite que", ou seja, com fatores de incerteza a nível internacional que condicionam as opções de investimento, mas ainda assim, Castro Henriques acredita que vai manter os níveis recorde de investimento atingidos em 2019, uma vez que já tem em processo mais de 2 mil milhões de euros de potenciais investimentos.Nesta projeção para 2020,, em toda a cadeia de valor, não está incluído porque não há projetos que estejam em fase de ser contratualizados e ainda há muitas incertezas.", porque no reinvestimento as empresas têm apresentado mais resultados em Portugal. Luís Filipe de Castro Henriques admite que nos 1, 17 mil milhões de euros de investimento registados no ano passado, o benefício fiscal rondará os 200 milhões de euros.Neste entrevista Luís Filipe de Castro Henriques admite ainda que está preocupado com oUma entrevista Antena 1/Jornal de Negócios que pode ser ouvida na íntegra depois das notícias das 13h00.