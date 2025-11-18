CCDR Algarve lança levantamento de prejuízos agrícolas para serem tomadas medidas de apoio

"A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, [...] em articulação com o Ministério da Agricultura e Mar, as autarquias e diversas organizações regionais do setor agrícola, está a avançar com um conjunto de iniciativas de apoio aos produtores afetados por fenómenos naturais recentes na região", anunciou a instituição em comunicado.

O organismo público que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento regional e a coesão territorial na região sul do país informa que, na sequência dos danos provocados pela tempestade Cláudia, encontra-se em curso um levantamento dos prejuízos agrícolas.

"Os agricultores que tenham registado perdas podem comunicar as ocorrências através da ficha de ocorrências disponibilizada nos canais oficiais da CCDR Algarve", de acordo com a nota.

Após preenchimento, o documento pode ser enviado para vicepresidencia-ap@ccdr-alg.pt ou entregue presencialmente no Centro de Experimentação Agrária de Tavira, na Divisão de Apoio Técnico de Proximidade (Porto de Pesca de Portimão), no Balcão de Atendimento do Patacão (Faro) ou no Núcleo de Alcoutim.

Segundo a CCDR Algarve, este levantamento permitirá "avaliar os impactos e fundamentar a proposta de medidas de apoio adequadas ao setor".

O mau tempo causado pela passagem da depressão Cláudia no continente português provocou 4.017 ocorrências desde quarta-feira da semana passada, mais de metade delas inundações, atingindo sobretudo as regiões de Setúbal, Porto e Algarve, de acordo com um balanço feito no domingo pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).