Cedência à banca. Certificados de aforro no cerne de acusações ao Governo

O Governo decidiu alterar as remunerações dos certificados de aforro após declarações nesse sentido do presidente do Banco CTT e é agora acusado de estar a fazer um favor aos bancos. O secretário de Estado das Finanças desmente que tenha sido pressionado para alterar as condições dos certificados.