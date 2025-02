Celorico da Beira abre hoje ciclo de feiras do queijo Serra da Estrela no distrito da Guarda

Até domingo, o mercado municipal da vila reúne mais de três dezenas de produtores locais para fazer jus ao título e promover a mais afamada iguaria da região, numa organização da autarquia.

Com entrada livre, a 46.ª edição da Feira do Queijo de Celorico da Beira abre às 09:00 e o primeiro dia fica marcado por degustações de queijo e produtos regionais, além do tradicional almoço-convívio dos produtores.

Durante os três dias, há animação de rua e infantil, música popular e tradicional, mostra de artesanato, sessões de `showcooking`, oficinas de sabores, palestras e uma caminhada.

Os Delfins (hoje), Os Quatro e Meia (sábado) e os Sons do Minho (domingo) são os cabeças de cartaz de três noites que terminam com vários DJ. Apenas é cobrada entrada para os dois primeiros concertos, cujo bilhete custa cinco euros.

O ciclo das feiras do queijo Serra da Estrela prossegue no fim de semana de Carnaval, em Seia, com a 48.ª edição de uma iniciativa que homenageia os pastores, os produtores e as queijeiras locais.

De 01 a 04 de março, o mercado da cidade serrana acolhe cerca de 50 expositores, incluindo pastores, queijarias tradicionais, produtores de queijo DOP e unidades fabris, bem como de enchidos, pão de centeio, vinho do Dão -- da sub-região da Serra da Estrela --, entre outros produtos locais.

Uma Quinta do Pastor, uma horta pedagógica, o concurso de ovinos e caprinos da Serra da Estrela, promovido pela Ancose -- Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra Da Estrela, uma mostra de cão Serra da Estrela, dinamizada pela Licrase - Liga dos Criadores e Amigos do Cão Serra da Estrela, são outras iniciativas agendadas pela Câmara Municipal.

Haverá também gastronomia, provas de queijo Serra da Estrela DOP com harmonização de vinhos do Dão e de requeijão, demonstrações de ordenha e sessões de `showcooking`.

Destaque ainda, no dia 03 de março, a partir das 14:00, para a produção ao vivo do "maior queijo de ovelha de Seia", uma tarefa que vai juntar produtores do concelho.

O queijo produzido em 2024 vai ser provado logo após a abertura do certame deste ano, no dia 01 de março, pelas 10:00.

No dia 02 de março, o queijo é rei em Mosteiro-Penaverde, no concelho de Aguiar da Beira, com a 11.ª edição da Festa do Pastor e do Queijo, organizada pelo município.

Da jornada consta uma caminhada, pelas 09:00, animação de rua, uma feira do gado, um mercadinho de produtos locais e o concurso de ovinos e caprinos. Às 12:30, realiza-se a tradicional mostra e prova de queijo, seguida de um almoço regional aberto a todos os visitantes.

Fornos de Algodres é destino que se segue no roteiro das feiras do queijo Serra da Estrela do distrito da Guarda. A iniciativa, que já vai na 46.ª edição, decorre de 21 a 23 de março no renovado mercado municipal.

O programa da festa ainda não foi divulgado pela autarquia, que organiza e abriu, entretanto, até 02 de março, as inscrições para os expositores.

Cabe a Gouveia fechar o ciclo no distrito da Guarda, com o seu "Mercado do Queijo" que vai decorrer de 28 a 30 de março no mercado municipal da `cidade-jardim`.

A mais de um mês de distância, a Câmara local ainda não divulgou o programa de um certame dedicado à "valorização e comercialização" do principal ícone gastronómico da região serrana.

A região demarcada de produção do queijo Serra da Estrela abrange os municípios de Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Seia e Trancoso (distrito da Guarda), Covilhã (Castelo Branco), Carregal do Sal, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo, Tondela e Viseu (Viseu), bem como Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua (Coimbra).