Cem mil vales para pagar obras para melhorar eficiência energética das casas

Em entrevista à Antena 1, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, adianta que a grande novidade é que as candidaturas a estes apoios vão poder ser feitas, antes da realização de obras nas habitações.O governo está agora a definir quais as empresas que vão ficar com estas obras e a venda dos equipamentos.Matos Fernandes diz à Antena 1 que este processo deve estar concluído até ao fim do mês de Junho.