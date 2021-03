Mais de metade dos edifícios construídos sem quaisquer requisitos térmicos

Carlos Oliveira sublinha que esta situação tem custos na qualidade de vida, na saúde da população e também no dinheiro gasto pelas famílias para aquecer as casas. As pessoas gastam o dobro para aquecer as casas.



A Associação Nacional de Peritos Qualificados espera, por isso, que o Plano de Recuperação e Resiliência possa ser uma ajuda, para corrigir estas situações de pobreza energética.