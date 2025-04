Centenas de voos cancelados em Lisboa e vários desviados

Segundo a página oficial na internet da ANA Aeroportos, entre partidas e chegadas, são centenas os voos que foram cancelados no aeroporto de Lisboa.

Adicionalmente, no `site` são também indicados vários voos desviados para outros aeroportos.

A Lusa contactou a ANA acerca deste assunto e aguarda mais informações.

A PSP reforçou hoje o policiamento no aeroporto de Lisboa com polícias do Corpo de Intervenção para auxiliar a gestora da infraestrutura na "manutenção da ordem pública", disse à Lusa fonte policial, adiantando que o terminal 2 está encerrado.

Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública avançou que o aeroporto de Lisboa está "fortemente condicionado" devido à falta de eletricidade em Portugal continental, precisando que o terminal 2, onde operam as companhias aéreas de baixo custo, está encerrado.

A ANA acionou os geradores de emergência, possibilitando o essencial da operação no Porto e em Faro, mas Lisboa com mais limitações, disse à Lusa fonte oficial da gestora aeroportuária.