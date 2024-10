Centeno apela a descida de juros pelo BCE face ao estado atual da economia

Numa análise à evolução da inflação na área do euro, publicada hoje no site do BdP, Mário Centeno reitera que "uma política monetária que permaneça restritiva durante demasiado tempo corre o risco de fazer com que a inflação fique abaixo do seu objetivo", que é de 2% no médio prazo.

Para o governador, a velocidade "é essencial", sendo que "o estado atual da economia da área do euro, juntamente com as condições prevalecentes em termos de preços e do mercado de trabalho, exigem uma resposta do BCE: uma redução nas taxas de juro".

Mário Centeno considera que "alcançar um melhor equilíbrio com uma trajetória de transição estável requer uma redução gradual, constante e previsível das taxas de juro para o seu nível neutro, juntamente com melhorias no panorama institucional e nas condições fiscais".

"Todos estes elementos são essenciais para promover a confiança entre investidores e consumidores", conclui, alertando que "na sinfonia de reuniões e dados, cada decisão ressoa, moldando o futuro que criamos para a Europa".

Na reunião de setembro, o BCE baixou a taxa de juro de referência em 25 pontos base para 3,5%, o segundo corte do ano, num contexto de moderação da inflação e de abrandamento da atividade económica a curto prazo.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou na conferência de imprensa após essa reunião que a decisão de baixar os juros foi "unânime" e "perfeitamente apropriada" face aos indicadores disponíveis, mas recusou comprometer-se com uma trajetória descendente.

A próxima reunião do BCE realiza-se em 17 de outubro e é ainda incerto se será determinado um novo corte nas taxas de juro.