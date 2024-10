O Banco de Portugal reviu as previsões para a economia portuguesa. Acredita que vai crescer menos do que previa há quatro meses. O governador do Banco de Portugal recusa falar das incertezas que pairam sobre a aprovação do Orçamento do Estado, mas deixou um aviso: Mário Centeno diz que este é o momento de todos, incluindo o Estado, pouparem e criarem almofadas financeiras para o futuro.