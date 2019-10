Centeno diz que sucesso da geringonça devolveu a confiança aos portugueses

Mário Centeno disse que as duas prioridades para a próxima legislatura são os gastos públicos nas áreas sociais e evitar "o descontrolo do défice e do endividamento público".



O ministro disse que "Portugal é uma referência de estabilidade politica e económica numa Europa minada pela implosão do centro político", e deu o exemplo da supervisão do setor financeiro para impedir práticas danosas.



Centeno afirmou que a União Europeia está preparada para o Brexit, mas admitiu temer uma guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.