Centeno sublinha consolidação e aumento da confiança

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Mário Centeno diz que demonstra a consolidação do país e é o reflexo do aumento da confiança dos portugueses, dos investidores e da própria Comissão Europeia.



"Hoje é um bom dia para Portugal", afirmou aos jornalistas o titular da pasta das Finanças, considerando que a decisão em causa "demonstra que as contas públicas em Portugal vão num sentido de uma consolidação que é sustentável e que é duradoura".



Portugal, vincou Centeno, apresenta um crescimento económico acima da média da Zona Euro, "a convergir, em termos económicos, para a área do euro".