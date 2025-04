Centro de Comércio Internacional considera exageradas tarifas recíprocas dos EUA

A diretora de comércio e informação de mercado desta agência ligada à Organização Mundial do Comércio (OMC) e às Nações Unidas, Julia Spies, citou, por exemplo, que as tarifas médias da União Europeia sobre os produtos norte-americanos são de cerca de 3,5%, quando a tabela utilizada pelo Departamento do Comércio dos Estados Unidos indica 39%, ou as da China são de 5,5% (a tabela indica 67%).

A perita do ITC (International Trade Centre) ficou igualmente perplexa com a aparente utilização de uma fórmula baseada no défice comercial dos EUA com outras economias para calcular as alegadas barreiras tarifárias.

"Pessoalmente, nunca tinha visto nada deste género", afirmou Spies numa conferência de imprensa.