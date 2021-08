Centro de Cultura da Diocese de Leiria promove formação em Bíblia e Teologia Cristã

"O ciclo diocesano de estudos BTC pretende ser uma sólida introdução ao estudo da Teologia, oferecendo os instrumentos hermenêuticos para a compreensão dos fundamentos bíblicos e sistemáticos do pensamento cristão, com um alcance espiritual e pastoral", afirmam os responsáveis pelo Centro de Formação e Cultura na informação disponibilizada sobre o curso.

De acordo com estes responsáveis, "aprender Teologia é disponibilizar-se a aprofundar as raízes da tradição cristã".

"Introdução à Bíblia" e "Teologia Fundamental" são as disciplinas ministradas no primeiro semestre, com a formação a cargo dos padres Gonçalo Diniz e Armindo Janeiro.

Esta formação é dirigida em primeiro lugar a agentes de pastoral, estando aberta também a todas as pessoas com interesse pelo conhecimento teológico, podendo os alunos participar numa de duas modalidades: em regime de tempo integral, frequentando ao longo de quatro anos todo o ciclo de estudos, com avaliação que dá direito ao diploma diocesano, ou a tempo parcial, com o prazo de conclusão a ser alargado para oito anos.

Há ainda um terceiro regime, o de ouvinte, em que o aluno seleciona as disciplinas que pretende frequentar sem se submeter a avaliação. Nesta modalidade, o aluno pode obter apenas certificação de frequência.

As aulas vão decorrer no Centro Pastoral Diocesano, no Seminário de Leiria, às quintas-feiras, entre as 19:15 e as 22:30.

Entretanto, a Escola Razões da Esperança do Centro de Formação e Cultura inicia no dia 12 de outubro o novo ano, com formação, às terças-feiras, quinzenalmente, de temas como "Rumo a uma Igreja Sinodal a convite do Papa Francisco" ou "Ser catequista -- Curso de Iniciação".