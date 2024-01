Centro de meditação abre portas em Los Angeles com tecnologia luso-americana

A inovação, da autoria do português Nelson Abreu e da mulher, Manori Sumanasinghe, combina padrões de vibração e acústica, meditação guiada por voz e música numa poltrona de design proprietário para gerar bem-estar mental.

"É o que chamamos de estado de consciência alterado sem substâncias", disse à Lusa Nelson Abreu.

O intuito é combater o stress e o burnout, estimular a criatividade, aumentar a capacidade de resolver problemas e melhorar a condição mental de forma geral, podendo também ajudar pessoas com resistência a protocolos de medicina tradicional.

"Já temos no cérebro tudo o que é preciso para alterar a mente. Só que é complicado hoje em dia ensinar às pessoas técnicas antigas da meditação, de estados alterados", referiu Nelson Abreu. A poltrona Neuma Lounge é uma forma de o facilitar.

O protótipo esteve em teste nos últimos dois anos no espaço Neuma Being em Los Angeles, chegando a cerca de 400 pessoas. "Mais de 60% conseguiram chegar a um estado em que o corpo estava praticamente dormente e começavam a sentir flutuação", referiu o empresário.

A dupla aperfeiçoou o design da poltrona, desenvolveu uma interface fácil de usar e incluiu música feita por indígenas mexicanos, chegando a uma versão pronta para comercialização. Três poltronas Neuma Lounge vão ser estreada e estarão em destaque no centro de meditação The Breathing Room, criado pela psicóloga Miranda Boe.

"Primeiro queríamos comprovar que era possível fazer um negócio, uma categoria de retalho a que nós chamamos Mind SPA [SPA mental]", disse Nelson Abreu. "Agora, a ideia é colocar a tecnologia nas empresas para ajudar os empregados, nas habitações, nos complexos de apartamentos", descreveu.

Outros mercados-alvo são os dos clubes desportivos, atletas, hospitais (para ajudar pacientes e pessoal médico), turismo do bem-estar e negócios adjacentes. "Onde há um ginásio para o corpo também vale a pena ter um equipamento para a mente, está tudo interligado", referiu o empresário.

O conceito da Neuma tem atraído a atenção em Los Angeles. "Nós temos tido muito interesse ultimamente da parte dos trabalhadores essenciais", disse Abreu. Foram convidados para participar no IGNITE22, no Porto de Los Angeles, e no TEDx em Manhattan Beach, em novembro passado, onde conversaram com polícias e bombeiros. "Ambos disseram que esta tecnologia é transformadora para eles".

A versão comercial é mais barata que o protótipo: 15 mil dólares (cerca de 13,8 mil euros) por unidade, metade do que custava inicialmente. "Baixou de preço porque agora conseguimos fazer a parte curvada toda em madeira", explicou o responsável. "Desenvolvemos uma técnica de mobília de design, em que ainda é uma peça de luxo, mas conseguimos baixar o preço".

A produção está a ser feita localmente, em Los Angeles, e a Neuma Being abriu pré-reservas no website para empresas, que queiram integrar a poltrona na oferta. Nelson Abreu referiu que já há interesse na Europa e disse que, se houver reservas suficientes em Portugal, poderá avançar para produção no país.

"O nosso plano é vender aqui na área primeiro e depois expandir", indicou.

As sessões podem ter 20 ou 50 minutos de duração e, no caso deste centro de meditação em Los Angeles, o modelo de utilização é por subscrição, semelhante a uma mensalidade num ginásio, mas para bem-estar mental.

"Vemos agora, cada vez mais, especialmente com a revolução da Inteligência Artificial, que o que vai contar mais e mais é o aspeto humano da criatividade e do pensamento lateral", referiu Nelson Abreu.

"As companhias sempre precisam disso. E as pessoas estão a sofrer muito com stress, burnout, e precisam de alternativas", concluiu.