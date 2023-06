Centro Hospitalar de Leiria recebe apoio de 6,2 ME para eficiência energética

Numa nota enviada à agência Lusa, o CHL adiantou que teve a aprovação das três candidaturas do projeto "Eficiência Energética dos Edifícios da Administração Pública Central", que será executado no Hospital de Santo André, em Leiria, no Hospital Distrital de Pombal (HDP) e no Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira (HABLO).

"A aceitação das candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência do Fundo Ambiental traduz-se num apoio financeiro de 6.227.417,79 euros, que corresponde à totalidade dos valores propostos, e o período de execução deste investimento tem um prazo máximo de 24 meses".

Algumas das medidas são "transversais a todas as unidades hospitalares do CHL", nomeadamente a instalação de um sistema solar fotovoltaico para autoconsumo e de um sistema solar térmico, a substituição de luminárias, a instalação de sensores de movimento e a substituição de torneiras, chuveiros e autoclismos.

O Hospital de Santo André terá mais intervenções, destacando-se a substituição das Unidades de Tratamento de Ar e do sistema de automação e a gestão técnica centralizada. Serão remodeladas as centrais de ar comprimido respirável, industrial e vácuo, e está prevista uma intervenção nos meios de elevação.

"Os projetos aprovados irão permitir a modernização das instalações técnicas do CHL (...). Consistem na materialização de medidas de eficiência energética e hídrica, nomeadamente na implementação de medidas no âmbito das energias renováveis e substituição de equipamentos por outros mais eficientes, com metas de poupança e retorno do investimento bem definidas com monitorização pós intervenção", explicou o diretor do Serviço de Instalações e Equipamentos do CHL, Pedro Faria.

O presidente do conselho de administração do CHL, Licínio de Carvalho, adiantou que a "execução deste plano de eficiência energética em edifícios da administração pública central representa uma revolução no campo da utilização racional de energia e na eficiência hídrica, conforme candidatura aprovada pelo PRR do Fundo Ambiental, que financia a 100% os investimentos que já se começou a realizar".

"Pretendemos levar a cabo todas as medidas propostas para o resultado final representar um centro hospitalar ambientalmente mais sustentável, eficiente e racional no uso da energia e dos recursos hídricos", acrescentou Licínio de Carvalho.