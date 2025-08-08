Century 21 espera atingir 1.000 ME em 2026 em crédito à habitação intermediado

Segundo o diretor geral da Century 21 Portugal e da Finance21, Ricardo Sousa, a nova plataforma permite que processos até agora analógicos (como simulação de crédito, análise de documentação e da capacidade financeira do cliente e contacto com bancos, aprovação de crédito e contratação final) passem a ser feitos de forma automática.

Para Ricardo Sousa, a Finance 21 também inverte o modelo tradicional de financiar casa própria, começando por avaliar a capacidade financeira do cliente e quanto pode gastar numa casa antes de ser iniciado o processo de procura da habitação própria.

"Ajuda o processo de escolha de casa a ser mais realista. Agora, mais do que nunca, com o desequilíbrio que existe entre rendimento disponível das famílias e o valor das casas, as pessoas têm de ser mais conscientes" na escolha da casa a comprar, afirmou.

Ricardo Sousa acrescentou que, tendo em conta a dinâmica do negócio e com o lançamento da Finance21, a rede Century21 estima ultrapassar os 1.000 milhões de euros em volume de crédito intermediado em 2026, no total de 6.000 famílias.

Este valor, a concretizar-se, duplica a média anual de 500 milhões de euros que vem sendo registada e fica acima dos 750 milhões de euros com que o grupo estima fechar 2025.

Segundo a Century 21, em média, a taxa de esforço dos clientes (dívida face a rendimento) é inferior a 35% e que o rácio entre o montante do empréstimo e o valor do imóvel é inferior a 75%.

A plataforma Finance21 também pode ser usada por pessoas que não comprem casa na rede Century 21 para avaliarem a sua capacidade financeira. Segundo Ricardo Sousa, no mercado imobiliário estima-se que 40% das pessoas compram casa diretamente a promotores e construtores e a amigos e conhecidos.

A rede de agências Century 21 tem mais de 400 agentes em mais de 200 lojas em Portugal.

A faturação da Century 21 Portugal aumentou 31% para 116,8 milhões de euros em 2024 face a 2023, tendo a imobiliária superado as 25.000 transações e aumentado as vendas em 18% para 4.300 milhões de euros.

Das vendas, nem todas são com créditos são intermediados, pois muitos clientes contactam diretamente o banco ou não precisam de financiamento.