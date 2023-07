CEO da Altice Portugal vai trabalhar o que "for possível" para recuperar reputação da empresa

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Altice Portugal confirmou a reunião com todos os colaboradores (6.300), em que presencialmente e `online` assistiram mais de 3.000.

Neste encontro, de acordo com alguns colaboradores da empresa, Ana Figueiredo fez um apelo para o virar de página na sequência da `Operação Picoas`, desencadeada em 13 de julho, que levou a várias detenções - entre as quais a do cofundador do grupo Altice Armando Pereira - e que contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, incluindo a sede da Altice Portugal, em Lisboa, e instalações de empresas e escritórios em vários pontos do país, segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do Ministério Público (MP). Esta foi uma ação conjunta do MP e da Autoridade Tributária (AT).

A gestora, que acumula o cargo de `chairwoman` [presidente do Conselho de Administração] desde 19 de julho, apelou ainda para a tranquilidade e foco das equipas e à confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido.

"Os factos são, obviamente, preocupantes, são sérios, e têm vindo a ser tomados sob análise e em consideração por parte de todo o `management team` [equipa de gestão], não só ao nível de Portugal como do grupo", afirmou Ana Figueiredo, citada pelos colaboradores.

"O que queremos, no final, e virando a página, é que esta empresa, que sempre se pautou pela transparência e pela ética, continue a atuar nesse sentido", prosseguiu, recordando que cresceu naquela "casa" e que "talvez 80%" da sua vida profissional "tenha sido feita" na empresa.

"Sabemos, e eu sei que isto não nos representa. Trabalho aqui há mais de 20 anos e trabalhei diariamente para ajudar a colocar a empresa no lugar em que ela merece estar. E o que vocês podem contar de mim, daqui para a frente, é trabalhar o que me for possível para recuperar a reputação da nossa empresa, e colocá-la onde merece estar, onde todos vocês, como nossos colaboradores, merecem estar", rematou a CEO.

Na sequência da `Operação Picoas`, Alexandre Fonseca suspendeu as suas funções no âmbito das atividades empresariais executivas e não executivas de gestão do grupo em diversas geografias, incluindo as posições de `chairman` em diversas filiais, entre as quais a da Altice Portugal, tal como o administrador da Altice Portugal João Zúquete da Silva, que tinha a área do património.