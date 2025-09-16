CEO da EDP defende mais investimento em redes e simplificação de licenciamentos

"Portugal e Espanha passaram por uma fase de eletrificação nos anos 70 e 80, grande parte desse investimento tem uma vida útil de cerca de 40 anos. Portanto, é preciso substituição, modernização, digitalização e atrair capital, porque o investimento em redes é absolutamente essencial", afirmou Miguel Stilwell d`Andrade, à margem da apresentação do novo passo do projeto-piloto de hidrogénio na central do Ribatejo, em Alenquer, ao injetar a primeira molécula numa turbina a gás em ambiente industrial real.

O gestor frisou que, apesar dos avanços, a Europa e Portugal continuam a enfrentar burocracia excessiva. "Portugal já deu passos importantes, mas acho que é sempre possível fazer mais. Quando olhamos para outras geografias, como os Estados Unidos ou a Ásia, vemos governos a serem bastante assertivos na simplificação e na agilização destes processos de licenciamento precisamente para que se possa investir", observou.

Miguel Stilwell d`Andrade destacou também que o projeto piloto do Ribatejo tem como objetivo testar a injeção de hidrogénio numa turbina a gás em ambiente real, e não a produção com energias renováveis.

"Produzimos muitíssimas renováveis -- mais de 90% da nossa produção já é renovável --, mas o objeto deste projeto era validar a injeção na central", explicou, adiantando que, no futuro, os projetos em curso da empresa poderão evoluir para hidrogénio descarbonizado e aumentar a percentagem ao longo do tempo.

"Em função também das condições que existam, e da própria maturidade da tecnologia, vamos dando outros passos", acrescentou.

O evento contou igualmente com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que anunciou legislação para acelerar a atribuição de capacidade à rede e simplificar licenciamentos ambientais, garantindo que Sines será uma das primeiras "zonas de aceleração" para renováveis.

A cerimónia de hoje marcou também a primeira produção de hidrogénio pela EDP na Europa, no âmbito do projeto europeu FLEXnCONFU, que junta 21 parceiros de 10 países e é financiado pelo programa Horizonte Europa.

A iniciativa foi concretizada na central termoelétrica de ciclo combinado do Ribatejo, em Alenquer, com o objetivo de validar a aplicação prática da combinação de hidrogénio e gás natural em contexto de operação, algo ainda pouco explorado no setor.

O piloto, que foi desenvolvido por um consórcio internacional que reúne 21 parceiros de 10 países europeus, inclui um eletrolisador de 1,25 MW, que permitirá produzir, comprimir e armazenar hidrogénio para depois ser usado em mistura com gás natural na turbina da central.