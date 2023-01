CEO da TAP ouvida no Parlamento. Alexandra Reis saiu por "desajustamento com reestruturação"

A abrir a fase de questões à CEO da TAP, em sede de comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, o líder do Chega, André Ventura, começou por criticar as “trapalhadas” da empresa “com o dinheiro dos portugueses” e por sublinhar que, questionou primeiro o deputado, referindo-se à demissão de Alexandra Reis.Mencionando ainda a alegada demissão e indemnização do presidente do Sindicato dos Mecânicos da Aviação, André Ventura referiu-se à TAP como um“Quando decidiram aceitar a demissão de Alexandra Reis falou com Fernando Medina? Quem do Governo foi contactado pela TAP antes do pagamento de uma indemnização de meio milhão de euros?”, continuou a questionar.O líder do Chega perguntou ainda quais as razões que levaram à saída de Alexandra Reis.Em resposta a André Ventura,, devido a, explicou ainda. “Respeito muito o profissionalismo de Alexandra Reis mas o alinhamento com a estratégia [da empresa] não tem a ver com a sua pergunta”.

"Havia divergências na implementação do plano de reestruturação. Na equipa executiva, é crucial haver um alinhamento relativamente à implementação do plano. Essa foi a única razão para a saída de Alexandra Reis da companhia aérea", disse a presidente executiva da TAP.



Christine Ourmières-Widener deu ainda o exemplo da decisão de aumentar a oferta para 2022 como um dos pontos de divergência, adiantando que foi "uma discussão muito difícil"., do Ministério das Infraestruturas.“Não estava diretamente em contacto com o ministro das Finanças neste assunto, mas assumi que pelo acordo (…) com o secretário de Estado estava em cooperação com as Finanças”."Eu obtive a aprovação através do secretário de Estado das Infraestruturas. [...] Eu assumi, tendo em conta a forma como trabalhamos em conjunto, que o acordo [para a indemnização] com o secretário de Estado foi feito com a concordância do Ministério das Finanças", realçou Christine Ourmières-Widener.A CEO assumiu ainda que não tinha conhecimento sobre indemnizações antes de Alexandra Reis e de assumir o executivo da TAP.

“A empresa tem passado por um plano de reestruturação profundo”, frisou ainda.



Comunicações à CMVM recomendadas por advogados



A presidente executiva da TAP referiu ainda que as comunicações enviadas à CMVM sobre a indemnização de Alexandra Reis foram recomendadas por advogados e garantiu que existem documentos e "provas escritas" sobre todo o processo.



"Toda a comunicação que fizemos e toda a discussão foi completamente recomendada por advogados. Eu sou uma CEO, não sou uma advogada, estou a gerir uma organização muito complexa, é por isso que contrato advogados. Tudo o que fizemos foi recomendado por advogados, incluindo a comunicação que foi publicada", afirmou Christine Ourmières-Widener.



Nesta audição, a presidente executiva da TAP garantiu, após ter sido questionada pelo deputado do PSD Paulo Moniz, que, relativamente à indemnização da ex-secretária de Estado do Tesouro, a companhia aérea "recrutou consultores jurídicos externos", que geriram o processo em "contacto direto" com a equipa legal de Alexandra Reis.



"Seguimos as recomendações, passo a passo, e não fizemos nada de diferente das recomendações, porque contratamos aconselhamento jurídico para garantirmos que o que estamos a fazer é legal", salientou.



Christine Ourmières-Widener revelou que, no processo que envolveu Alexandra Reis, "o departamento jurídico da TAP só foi envolvido quando a negociação" da indemnização ficou concluída, e teve "a responsabilidade de enviar à CMVM o texto que foi escrito" pelos consultores jurídicos externos.



A presidente executiva da TAP aludiu à investigação que está em curso pela Inspeção-Geral das Finanças (IGF) salientando que, caso haja algum "resultado dessa investigação", a TAP irá "agir em total conformidade" com esses resultados.







Questionada depois, pelo deputado socialista Carlos Pereira, se a TAP costuma recorrer a serviços jurídicos externos neste tipo de processos, a presidente executiva da companhia respondeu que o caso de Alexandra Reis foi uma "situação excecional".



"Mas, em termos de boas práticas, é recomendado trabalhar com advogados externos quando se gerem processos como este, que tem de ser muito confidencial, não só para respeitar a pessoa envolvida, mas também para garantir a confidencialidade da discussão, que é muito sensível", referiu



Nesta audição, Christine Ourmières-Widener garantiu ainda que, no processo de indemnização de Alexandra Reis, "não fez nada sem deixar por escrito".



"Por isso, há provas escritas do processo, dos diferentes passos da discussão e também da aprovação do acordo final", referiu.



A presidente da TAP salientou designadamente que recebeu a confirmação escrita do acordo com Alexandra Reis, que lhe foi enviada pelo então secretário de Estado das Infraestruturas Hugo Santos Mendes.